ORC Araştırma 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.

ORC Araştırma 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?' sorusu soruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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