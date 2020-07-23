Orbay Kaya, Bornova Belediyespor'da!
Süper Lig'de İTÜ ve Pınar Karşıyaka formalarını giydikten sonra TBL'de Balıkesir, Maliye Milli Piyango, Gelişim Koleji, Büyükçekmece, Gediz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Samsun BŞB, Türk Telekom ve Manisa BŞB'de oynayan 38 yaşında, 2.
23.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:58
Süper Lig'de İTÜ ve Pınar Karşıyaka formalarını giydikten sonra TBL'de Balıkesir, Maliye Milli Piyango, Gelişim Koleji, Büyükçekmece, Gediz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Samsun BŞB, Türk Telekom ve Manisa BŞB'de oynayan 38 yaşında, 2.03 boyundaki forvet geçen sezonu TB2L'de Ege Üniversitesi'nde geçirdi.
Kaynak: Hürriyet