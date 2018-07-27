Orban : "Yeni Bir Komisyona İhtiyacımız Var"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Yeni yaklaşıma sahip yeni bir komisyona ihtiyacımız var" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni Avrupa Komisyonu'nun mülteci politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, mevcut yönetimin görev süresinin Mayıs'ta son bulacağını ifade etti. AB'nin mülteci politikasının en şiddetli karşıtlarından olan Orban, yeni Avrupa Birliği Komisyonunun sınırlarını korumak isteyen ülkeleri cezalandırmaması gerektiğini ifade etti. Orban, "Yeni yaklaşıma sahip yeni bir komisyona ihtiyacımız var. Macaristan gibi kendi sınırlarını koruyan ülkeleri cezalandırmayan bir komisyon gerekiyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu 2019 yılının Mayıs ayında seçime gidecek. - BUDAPEŞTE