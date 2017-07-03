Orban-Sisi Ortak Basın Toplantısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır'ın istikrarının Avrupa için önemli olduğunu belirterek, "Teknolojik gelişmeler neticesinde hafta başında orada (Mısır'da) olan olayların etkisi hafta sonu Avrupa'nın kamu güvenliğini, Avrupa'nın yaşam kalitesini ve Avrupa'nın istikrarını etkiliyor." dedi.



Orban, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile parlamento binasında bir araya geldi. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.



Orban, Akdeniz'in diğer tarafının Avrupa'nın tarihi bir parçası olduğunu, orada olan olayların eninde sonunda Avrupa'yı da etkilediğini dile getirerek, "Teknolojik gelişmeler neticesinde hafta başında orada (Mısır'da) olan olayların etkisi hafta sonu Avrupa'nın kamu güvenliğini, Avrupa'nın yaşam kalitesini ve Avrupa'nın istikrarını etkiliyor." ifadesini kullandı.



Mısır'ın güvenlik, askeri ve ekonomik istikrarının Macaristan'ın çıkarına olduğunu kaydeden Orban, ülkesinin Mısır ile ticari ilişkilerini kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



Orban, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu Vişegrad Grubu Ülkelerinin (Polonya, Çekya ve Slovakya) yarınki başbakanlar toplantısına Mısır Cumhurbaşkanının da katılacağını aktardı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihte hep güçlü olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Birliğinde Mısır'ın çıkarları için ciddi rol oynayan Macaristan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Macaristan ile iş birliğinin güçlendirilmesinin Mısır için önemli olduğunu vurgulayan Sisi, gelecek yıl Macaristan-Mısır diplomatik ilişkilerinin 90'ıncı yıl dönümünün kutlanacağını belirtti.