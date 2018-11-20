Orayı İlk Kez Görenler 2 Bin Metre Yükseklikte Fotoğraf Çektirdi

Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Trabzon ve Mardin'den Siirt'te gelen kafile, Taşbaşı (Rasıl Hacar) ve Kaletül Üstad tepelerine çıkarak aynı anda çalınan kemençe ve davul eşliğinde her iki ilin folklorik oyunlarını oynadı. Kafile, 2 bin metre yükseklikteki doğa manzarasında fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Trabzonlu olan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Trabzon ve Mardin'den gelen kafileyi Tillo'da ağırladı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Tillo Kale bölgesinde doğal güzellikleri yakından gören davetliler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Türbede dua eden davetliler daha sonra ışık hadisesini yakından inceledi, İbrahim Hakkı Hazretlerinin kullandığı eserlerinden oluşan müzeyi ziyaret etti.

Vali Atik misafirlerini horon ve halayla karşıladı

Davetliler daha sonra Siirt-Eruh karayolunda yer alan doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Taşbaşı'na gitti. Yüksek tepeden Botan manzarasını izleyen davetliler, daha sonra aynı anda çalınan kemençe ve davul zurna eşliğinde halay çekip, horon tepti. Vali Atik ve Belediye Başkan Vekili Taşkın da halaya durdu.

İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür

Siirt ile Trabzon arasında kardeşlik hukukunun oluştuğunu aktaran Vali Atik, doğu ile batı, kuzey ile güneyi ile Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanların etle tırnak gibi olduğunu söyledi. Bin yıldır bu bölgede nifak tohumları ekmeye çalışanların amaçlarına ulaşmadığını ve ulaşmayacağını aktaran Vali Atik, "Kardeş Şehir Projesi kapsamında daha önce Siirt'ten bir grup Trabzon'u ziyaret ederek kardeş takım Trabzonspor'u desteklemişti. Bugün de karşılıklı bir ziyaret düzenleyerek bu kardeşliği pekiştirdik" dedi.

Kardeşlik projesinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Atik, "Allah bu milleti böldürtmesin, onlara inat tüm güzelliklerimizi kardeşliğimizi birliğimiz pekiştireceğiz. Hep birlikte haykıracağız. Biz biriz beraberiz kuzeylisi doğulusu batılısı hep birlikte biriz. Biliyorsunuz bu bayrak üzerindeki kırmızı rengi şehitlerimizin kanından alır. Bu hepimizin dedelerinin ortak kanıdır" diye konuştu.

Trabzon'dan Siirt'e gelen kafilede yer alan bir kadın davetli, Botan'ın eşsiz güzelliklerine ilk kez geldiği Siirt'te tanık olduğunu aktararak, "Trabzon'dan geldik, Botan Çayı'na hayran kaldık. Botan aşıkların hüzünlerini anlatıyor, ama biz Trabzon'dan buraya sevgiyi getirdik. Dünyanın hiçbir yerinde buradaki güzellikleri göremeziniz. Bu manzaralar başka yerlerde olsa dünyanın kazancını sağlar. Böyle bir vadi böyle bir kanyon yok" ifadelerinde bulundu.

Kafile daha sonra Veysel Karani Beldesini ziyaret ederek dua etti. - SİİRT