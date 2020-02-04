ÖRAV'dan mülteci çocukların eğitimine katkı

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:53

ÖRAV'ın proje ortağı olarak yer aldığı Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru (TIEREF) Erasmus KA3 projesi, mülteci alanında çalışanlar ve sınıfında mülteci öğrencilere sahip olanlar için farklı ülkelerde uygulanan iyi örneklere ulaşacakları bir online platform hazırlığında.

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve İtalya'dan da kurumların yer aldığı projenin ortakları, 6-7 Şubat tarihlerinde bugüne kadar geliştirilen uygulamaları değerlendirilmek için bir araya geliyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın, 2018 yılından bu yana katkı sunduğu Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru (TIEREF) Erasmus KA3 projesi ortakları, 6-7 Şubat tarihlerinde Atina'da 4. Uluslararası Proje Toplantısı için bir araya geliyor. Göçmen çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak ve eğitim başarılarını yükseltmek amacıyla iyi uygulamaların eğitim sistemi içinde paylaşılmasını ve çıktılarından bir politika geliştirilmesini hedefleyen TIEREF Projesi, Türkiye'den İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖRAV'ın yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve İtalya'dan kurumların katkısıyla yürütülüyor.

Avrupa ülkeleri "yerli göçmenlerin" eğitim açıklarını kapatmayı amaçlayan bir dizi farklı politika uygulamaya koymuş olsa da, bu politikalardaki tutarlılığın yeterince açık olmaması nedeniyle, farklı ülkelerde eğitimcilerin geliştirdikleri uygulamaların değerlendirilmesine ve iyi uygulamaların paylaşılmasına ihtiyaç olduğunu belirten ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu "2018 yılında başladığımız TIEREF Projesi'nde sona doğru yaklaşıyoruz. Hedefimiz ilk günden bu yana mülteci alanında çalışanlar ve sınıfında mülteci öğrencilere sahip olanlar için farklı ülkelerde uygulanan iyi örneklere ulaşacakları bir online platform hazırlamasına katkı sunmaktı. Sadece İngilizce değil; Türkçe, Arapça, Yunanca, Bulgarca, Romence ve İtalyanca olarak hazırlanan bu online platformun Türkiye'deki eğitmenler tarafından aktif kullanılması için de çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek proje toplantısı ile sona erecek TIEREF Projesi kapsamında, öncelikle Avrupa Birliği ve üye ülkelerde uygulanan kapsayıcı eğitim kaynaklarının, araçlarının ve mekanizmalarının sınıflandırabileceği ve değerlendirebileceği bir çevrimiçi değerlendirme metodolojisi geliştirildi. ÖRAV ise platformun geliştirilmesine fayda sağlamak amacıyla Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini topladı ve projenin eğitsel materyallerinin mantıksal çerçevesini oluşturdu.

Kaynak: Bültenler