ÖRAV'dan ilk öğretmenimiz anneler için anlamlı bir bağış sertifikası
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ÖRAV'dan ilk öğretmenimiz anneler için anlamlı bir bağış sertifikası

ÖRAV'dan ilk öğretmenimiz anneler için anlamlı bir bağış sertifikası
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Güncel

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, 2008'den bu yana 200 binden fazla öğretmene ulaşan ÖRAV; Anneler Günü'ne özel bağış sertifikaları hazırladı…

Anneler ve eğitimci kimliklerinin yanında, anne şefkatini eksik etmeyen öğretmenleri sevindirecek olan sertifikalar, bu yıl manevi yönü ağır basan, anlamlı ve farklı bir hediye arayanlar için hazırlandı. Sertifikalarla binlerce öğretmenin mesleki gelişiminin desteklenmesine ve onlar aracılığıyla da her çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşmasına kalıcı bir katkı sunulacak.

İsme özel sertifikalardan edinmek veya hediye etmek için https://fonzip.com/orav/e-kartlar adresi ziyaret edilebilir.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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