ÖRAV'dan ilk kahramanlarımız babalar için anlamlı bir bağış sertifikası…

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, 2008'den bu yana 200 binden fazla öğretmene ulaşan ÖRAV; bu kez de Babalar Günü'ne özel bağış sertifikaları hazırladı.

Çocukların ilk kahramanı olan babaları için manevi ve anlamlı bir hediye olarak hazırlanan sertifikalarla binlerce öğretmenin mesleki gelişiminin desteklenmesine ve onlar aracılığıyla da her çocuğun daha nitelikli eğitime ulaşmasına kalıcı bir katkı sunulacak.

İsme özel sertifikalardan edinmek veya hediye etmek için https://fonzip.com/orav/e-kartlar adresi ziyaret edilebilir.