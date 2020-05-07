ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2020 yılı Nisan-Mayıs Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2020 yılı Nisan-Mayıs Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Ayhan, ORAN'ın güdümlü proje olarak yaptığı çalışmaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti.

Yozgat İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu "Sarıkaya ve Sorgun Jeotermal Su Toplama Merkezi" projesinin başvurusunun yönetim kurulunda görüşülerek en kısa zamanda proje sözleşmelerinin imzalanıp uygulamaya başlanacağını aktaran Ayhan, "Bu proje ile önemli jeotermal kaynaklara sahip iki ilçe olan Sorgun ve Sarıkaya'da, termal suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla bir merkez kurulacak olup bu merkezde modern izleme ve takip sistemleri ve dağıtım sistemleri mevcut olacaktır. Toplam bütçesi 3,6 milyon olan projenin yüzde 75'i ORAN tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Sivas'ın Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu organik bal üretim sürecine ORAN'ın destek olacağını bildirdi.

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ön başvuru sürecinin tamamlandığını ve bölgeden 87 başvurunun alındığını aktaran Ayhan, "Başvurular ajansımız tarafından değerlendirilip önceliklere uygun olan yeterli sayıda proje Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne iletilecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA