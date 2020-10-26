ORAN toplantısı Vali Polat başkanlığında yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantımızda Ajansımızın önümüzdeki dönemde çıkmayı planladığı mali destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunup 2020 yılı içerisinde bölge kalkınmasına katkıda bulunacak, üç ilimizin de ihtiyacı olduğu bir alanda mali desteğe çıkılması yönünde Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgilerine başvurulacaktır. Ayrıca, yine bölge illerimizde üniversite-kamu-sanayi işbirliği çerçevesinde "Verimlilik Staj Programı" ismi ile bir program başlatılması ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerin sanayideki firmalarımızda staj ve sonrasında verimlilik üzerine geliştirilecek fikirlerin yarışacağı bir faaliyet de yönetim kurulumuzca görüşülecektir" dedi.

Vali Polat, 'benim işim girişim' yarışmasına yoğun başvuru olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki atıkların geri dönüşümü noktasında, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılacağı çalışma da Yönetim Kurulumuzun gündeminde yer alacaktır. Son olarak görüşülecek bir diğer konu ise yine bölge illerimizin tamamında ilk defa geçen sene uygulanan, 3 ilimizin teknoparkları ve üniversitelerinin de işin içinde olduğu 'Benim İşim Girişim' yarışması hakkında 2021 yılında uygulanması hususunda Genel Sekreterliğin sunumu olacaktır. 'Benim işim Girişim' yarışması ile son 3 yılda 721 fikir bazlı başvuru alınmış, bunlardan 354'üne çeşitli girişimcilik ve İnovasyon eğitimleri verilmiş, 30'u ise prototip geliştirme desteği almıştır. 5 adet patent başvurusunun yanı sıra 9 başvuru sahibi de yarışma sonrası şirket kurulum sürecinde bulunmuştur. 2021 yılında da tüm üniversite öğrencilerimizden yarışmaya teknoloji tabanlı fikirleri ile başvurmalarını bekliyoruz. Tüm projelerin ve Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı