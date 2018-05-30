Oran Yönetim Kurulu Toplantısı Kayseri'de Yapıldı

ORAN Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.

Yozgat Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yurtnaç, toplantıda yaptığı konuşmada,2017 yılı Mali Destek Programları kapsamında 27 milyon TL kaynak kullandırılacağını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Nisan ayının sonunda Sivas ilimizde ORAN'ın yararlanıcı olduğu ve Avrupa Birliği'nden alınan fon ile kurulan Sivas İŞGEM'in açılışını gerçekleştirdik. Toplam 7,2 milyon Avro hibe ile kurulan İŞGEM'de 1.000 metrekare açık alan, 8.000 metrekare işliklerin alanı ve 2000 metrekare idari bina olmak üzere toplamda 10.000 metrekare kapalı alan olup farklı metrajlarlarda 35 adet işlik de yer almaktadır. Şimdiden işliklerin 2675'i doldurulmuş olup teknolojik tabanlı üretim yapan firmalar çalışmaya başlamışlardır. Sivas'ta çocuk dostu turizm temalı kongre Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber organize edilmiş olup, ülkemizin farklı üniversitelerinden ve kurumlarından 200 civarı uzman turizm ve çocuk temasını Sivas özelinde geliştirmeye çalışmışlardır. Kalkınma Ajansımızın desteği ile Bölgemizde yürütülmekte olan Tıbbi Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması faaliyeti neticesinde Kayseri'de örnek ekimi yapılan Adaçayı bitkisinden yüksek verim alınmış olup İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda ilçelerdeki çiftçilerimize adaçayı hakkında bilgi verilmekte ve ekiminin başlaması noktasında çalışmalarına devam etmektedirler."

Vali Kemal Yurtnaç'ın konuşmasının ardından ORAN Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.