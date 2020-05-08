ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
08.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:02

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Nisan-Mayıs ayları Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Nisan-Mayıs ayları Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Mayıs ayları Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan, ORAN Kalkınma Ajansı'nın bu ay ki olağan toplantısını Covid-19 nedeniyle Video Konferans Sistemi üzerinden yapıldığını söyledi. Sivas'ın Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu organik bal üretim sürecine ORAN'ın destek olacağını söyleyen Vali Ayhan " Görüşeceğimiz konular arasında Sivas Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu organik bal üretim sürecine Ajansın katkısının görüşülmesi de yer almaktadır. ORAN olarak amacımız organik bal üretiminde alınması gereken organik sertifikasyon bedellerinin karşılanması ve organik niteliğinin bilimsel olarak kanıtlanarak pazarlamada çiftçimizin elinin kuvvetlenmesinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"SOGEP, 87 Başvuru Aldı"

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvuru sürecinin tamamlandığını ve bölgeden 87 başvurunun alındığını belirten Vali Ayhan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ajansımız tarafından tamamlanmış olup bölgemizden sosyal içerikli 87 başvuru alınmıştır. Başvurular ajansımız tarafından değerlendirilip önceliklere uygun olan yeterli sayıda proje Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne iletilecektir. Son olarak Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kalkınma Ajanslarının 10 yıldır ürettiği fizibilite, araştırma, etüt ve inceleme tüm çalışmaların yer aldığı online bir kaynak sitesi açılmıştır. www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr web sitesinden araştırmacıların, ilgili kişilerin faydalanmasını, ajansımızın çalışmalarının bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim." - SİVAS

Kaynak: İHA

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