31.10.2019 15:30

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında ORAN binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

Toplantıyla ilgili kısa bir bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan projeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Ayhan, ajans güdümlü projeleri arasında yer alan "Verimlilik Koordinasyon Ofisi" projesinin fizibilitesinin tamamlandığını, bugünkü toplantıda fizibilite sonuçlarını görüşüp karara bağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA