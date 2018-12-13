Oran Yönetim Kurulu Toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulunun aralık ayı toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu, ajans binasında Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Günaydın, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgelerin gelişmişlik farkını en aza indirmek için avantajları ve dezavantajları bilerek çalıştıklarını söyledi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli harekete geçirmek, birbirimize destek vermek için bu toplantıları önemsiyoruz. Her ay başka bir ilimizde bu toplantılara devam edeceğiz. Desteklediğimiz projelerin kentlerimizin istihdamına, üretimine, ihracatına katkı vermelerini bekliyoruz, bu tür projelere de örnek veriyoruz."

Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu üyeleri Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, diğer kentlerin belediye başkanları ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy katıldı.