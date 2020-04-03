ORAN ve AHİKA Covid-19 ile mücadeleye destek verecek
Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile ORAN ile AHİKA tarafından bölge illerine toplamda 15 milyon lira destek verilecek.
03.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:37
Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile ORAN ile AHİKA tarafından bölge illerine toplamda 15 milyon lira destek verilecek.
Kaynak: Dunya.com