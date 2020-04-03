ORAN ve AHİKA Covid-19 ile mücadeleye destek verecek Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile ORAN ile AHİKA tarafından bölge illerine toplamda 15 milyon lira destek verilecek.

Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile ORAN ile AHİKA tarafından bölge illerine toplamda 15 milyon lira destek verilecek. Kaynak: Dunya.com