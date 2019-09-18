ORAN Kalkınma Ajansı Teknofest'te Yerini Aldı

18.09.2019 17:58

Meslek Liselerinin teknoloji odaklı projelere olan duyarlılığını arttırmak, işbirliği ağları kurmak, destek verdiği yüksek teknolojili ürün içeren projeleri duyurmak ve TAKE OFF Uluslararası girişimcilik zirvesine katılan Benim İşim Girişim yarışmacılarının yanında yer almak amacı ile ORAN Kalkınma Ajansı Teknofest Festivaline katılım sağladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde organize edilen Teknofest teknoloji festivalinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürü koordinasyonu ile hazırlanan ORAN standında, ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile birlikte yer aldı. Fuarın ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları stantlarını gezdi. Tüm projeleri tek tek dinledi. ASPİLSAN Enerji A.Ş, robotik sistemler, evler ve mini elektrikli araçlarda kullanılmak üzere tasarladığı 3.75 kWh'lık Mini EDS ve jammer, telsiz, İHA'larda kullanilan BB-2590/U'nun tanıtımını yapma fırsatı buldu. Tüm bu ürünlerin elektronik devreleri, ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan kart dizgi hattında üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Kayseri YDO aracılığı ile projesi ASPİLSAN'a sunulan Fırat Üniversitesinde yerli pil hücresi üzerine çalışan Lisans öğrencisi Nurettin Çek, firma yetkilileri ile yüz yüze görüşerek prototipini tanıtma imkanı buldu. Nurettin Çek'in pil hücresi fuarda oldukça ilgi gördü.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç da standımızın ziyaretçileri arasında idi. Büyükkılıç ile festival alanındaki önemli projeleri ORAN personeli ile birlikte ziyaret edildi. ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Meslek Lisemizin müdürleri ile Teknofes'teydi. "Geleceğim Mesleğim" teması kapsamında meslek lisesi Müdürleriyle sağlanan katılımla, önümüzdeki yıllarda meslek lisesi öğrencilerimizin festivale katılımını arttırmayı hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA