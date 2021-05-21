ORAN'ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı
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ORAN'ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı

ORAN'ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2020 yılı kırsal kalkınmanın desteklenmesi mali destek programı kapsamında Develi Belediyesinin hazırladığı "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" isimli projeye 500 bin TL hibe ile destek verdiği projenin protokolü imzalandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2020 yılı kırsal kalkınmanın desteklenmesi mali destek programı kapsamında Develi Belediyesinin hazırladığı "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" isimli projeye 500 bin TL hibe ile destek verdiği projenin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında Develi için önemi büyük olan kabak çekirdeğinin işlenip paketlenmesi ve ata tohumu olan gacerin de paketlenmesi sağlanacak. Tarladan toplanan kabak çekirdeğinin çerezlik halde paketlenmesi ve satışının yapılacağı; gacerden üretilen ekmek, poğaça ve yufka ekmek gibi ürünlerin de ilçe kadınları tarafından üretilerek, oluşturulacak satış ofislerinde satışlarının yapılması sağlanacak. Ayrıca satış ofislerinde Develi'ye özgü ürünlerin de satışları yapılabilecek.

ORAN Kalkınma Ajansının 500 bin TL'lik hibesiyle birlikte Develi Belediyesinin de 160 bin TL katkı sağlayıp 660 bin TL'lik projenin Develi'ye kazandırılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Cumhurbaşkanlığımız tarafından da ata tohum olduğu tasdiklenen gacerimizin ve ülkemizdeki üretim miktarına büyük katkı sağladığımız kabak çekirdeğimizin profesyonel bir şekilde paketlenip pazara sunulmasında büyük katkı sağlayacak olan projemize verilen 500 bin TL'lik hibeden dolayı OR-AN Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Develimizin istihdamına da önemli bir katkı sağlayacak olan projemizin hayata geçmesi için çalışmalarımıza başlıyoruz. Tamamlanmasıyla Develimizin iki önemli tarımsal ürünü olan kabak çekirdeği ve gacerin daha da bilinip yaygınlaşmasına ve ilçe ekonomisine katma değer sağlayacak projemizin şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

ORAN'ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı
ORAN'ın 500 bin TL hibe verdiği projenin protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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