ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) haziran ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) haziran ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyesi de olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç katıldı.

Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA