ORAN'dan Develi Belediyesi'ne 500 bin TL hibe

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2020 yılı kırsal kalkınmanın desteklenmesi mali destek programı kapsamında, Develi Belediyesinin hazırladığı 'Toprak Anadan Develi Ekonomisine' isimli projeye 500 bin TL hibe verildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2020 yılı kırsal kalkınmanın desteklenmesi mali destek programı kapsamında, Develi Belediyesinin hazırladığı 'Toprak Anadan Develi Ekonomisine' isimli projeye 500 bin TL hibe verildi.

Proje kapsamında Develi için önemi büyük olan kabak çekirdeğinin işlenip paketlenmesi ve ata tohumu olan gacerin de paketlenmesi sağlanacak. Tarladan toplanan kabak çekirdeğinin çerezlik hale getirilerek paketlenmesi ve satışının yapılacağı gacerden üretilen ekmek, poğaça ve yufka ekmek gibi ürünlerin de ilçe kadınları tarafından üretilerek, oluşturulacak satış ofislerinde satışlarının yapılması sağlanacak.

Ayrıca satış ofislerinde Develi'ye özgü ürünlerin de satışları yapılabilecek. ORAN'ın 500 bin TL'lik hibesiyle birlikte Develi Belediyesinin de 160 bin TL katkı sağlayıp 660 bin TL'lik projenin Develi'ye kazandırılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından da ata tohum olduğu tasdiklenen gacerimizin ve ülkemizdeki üretim miktarına büyük katkı sağladığımız kabak çekirdeğimizin profesyonel bir şekilde paketlenip pazara sunulmasında büyük katkı sağlayacak olan projemize verilen 500 bin TL'lik hibeden dolayı OR-AN Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Develimizin istihdamına da önemli bir katkı sağlayacak olan projemizi en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Tamamlanmasıyla Develimizin iki önemli tarımsal ürünü olan kabak çekirdeği ve gacerin daha da bilinip yaygınlaşmasına ve ilçe ekonomisine katma değer sağlayacak projemizin şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı