İş adamı Hakan Oral, Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Oral yaptığı yazılı açıklama ile Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Erzurum'un tarih boyunca ülke ticaretine ve ekonomisine yön veren bir merkez olduğunu belirten Oral, "Bulunduğu coğrafyada kadim bir medeniyet şehri olan Erzurum, gerek bölgenin gerekse de ülkemizin yurt dışına açılan kapısı olma niteliği taşımıştır. Bu sebepten Erzurumlu üretmeli, Erzurumlu çalışmalı ve hem Erzurum hem de Türkiye kazanmalı bakış açısı ile önümüzdeki günlerde yapılacak olan Erzurum Ticaret Borsası seçimlerine adaylığımı açıklamaktan, Erzurum'a Erzurumluya hizmete talip olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



"Her daim şehrimiz için atan bu kalbimiz, gerek ticari anlamda gerekse de STK yöneticiliği anlamında atmaya devam edecektir. Liyakat ve eşitlik çerçevesinde, şehir ve bölge ekonomisine yapmayı planladığımız katma değerler ve inovasyon çalışmalarında şehrimizin adından sıkça söz ettirecek, hak ettiği değeri görmesi için yoğun çalışmalar sarf edeceğiz" diyen Başkan adayı Hakan Oral açıklamasında şunları kaydetti;



"Sorunlarımızı masaya yatıran, sorun yaratan değil çözüm üreten bir yaklaşım içerisinde üyelerimizin duygularına tercüman olmayı, Erzurum'un geleceği için borsanın ehemmiyetini ülke gündemine taşımayı ve çalışan bir borsa ortaya çıkarmayı baş hedefimiz olarak belirlemiş durumdayız.



Mensubu olmaktan şeref duyduğum Oral Ailesi büyüklerinin kurduğu yapı ve şirketimizi, şehir ve ülkemizde bilinirliğini sağlamak adına yaptığımız çalışmalara şahit olmuşsunuzdur. Verdiğimiz mücadelenin şehrimiz, üreticilerimiz ve sanayicilerimiz için ne kadar mühim olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kararlılık ve içtenlikle aynı kalkınma hedef, vizyon ve bakış açımızı Ticaret Borsamız için harcamaktan büyük bir şeref duyacağım.



Bölgemiz ve şehrimizdeki hayvancılık, tarım ve bunlara bağlı üretimi sürdürülebilir projelerle atağa kaldırıp, bizden beklenileni vermeyi, kalkınmayı ve kalkındırmayı en kısa süre içerisinde hayata geçirmek niyetindeyiz.



Bizden önceki çok kıymetli başkanlarımızın şehrimiz için yaptığı kazanımlara, genç ve dinamik bir bakış açısı kazandırarak devam etmek istiyoruz. Genciz, diriyiz ve hevesliyiz. Fakat bu heves makam ya da koltuk hevesi asla olmamıştır, olmayacaktır. Hevesimiz ve sevdamız, üreten bir Borsa, çalışan bir Erzurum, kazanan bir Türkiye olmasıdır. Bizim tek davamız vardır, o da Erzurum'dur. Gençliğimiz, tecrübesizlikle değil dinamizmle ölçülmeli ve desteklenmelidir."



Yıllardır Erzurum'da üreticilik yapmalarından dolayı hem üretimde hem de ticarette yaşanılan problemlere çok yakın olduğunu dile getiren Oral, "Bu sorunları biliyor ve hepimiz eleştiriyoruz. Fakat artık eleştiri değil çözüm üretme aşkı içerisindeyiz. Yaşadığımız sorunları, üyelerimizle birebir istişare etmek ve kalıcı çözümler bularak daha başarılı bir borsa oluşturmak derdini taşıyoruz. Milletin ve ticaretçinin sözcüsü olan borsanın kapıları fikir ve proje taşıyan her kardeşimize sonuna kadar açık olacak ve bu yaklaşımlar biz zati tarafımdan sonuca götürülecektir. Oturduğumuz yerden ahkam kesme değil, çalışarak çözüm üretmek gibi bir amacımız olduğunu hatırlatır, kapımızın her daim üyelerimize ve bizimle birlikte olmak isteyen borsa mensuplarına sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek isterim. El ele vereceğiz, üreteceğiz, çalışacağız ve neticesini alacağız.



Çıkmış olduğumuz bu mühim görev yolunda üyelerimizden, değerli basınımızdan, büyüklerimizden, STK temsilcilerimizden, kurum yönetici ve idarecilerimizden, mülki idari amirlerimizden desteklerini beklemekte olduğumuzu belirtmek isterim.



Biz bir olmaya, birlik olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve birlikte kazanmaya talibiz.



Erzurum Ticaret Borsası seçimlerinde adaylığını açıklayan ve aday olma yolunda fikirleri olan tüm kıymetli büyüklerimize muvaffakiyetler diliyorum. Amacımız Erzurum Ticaret Borsası kazansın, hedefimiz Erzurum kazansın, derdiğimiz Türkiye kazansın." şeklinde konuştu. - ERZURUM