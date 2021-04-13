Oral: "Şehitlerimizi şükranla anıyoruz"
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Oral: "Şehitlerimizi şükranla anıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oral: 'Şehitlerimizi şükranla anıyoruz'

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacaklarını söyledi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacaklarını söyledi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Oral mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Türk milleti şehit ve gazilerine büyük kıymet vermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Şehadet şerbetini yudumlamış aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla anıyoruz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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