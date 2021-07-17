Oral, personeliyle bayramlaştı
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Oral, personeliyle bayramlaştı

Oral, personeliyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye personeliyle bayramlaştı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye personeliyle bayramlaşan Başkan Oral, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye merkez bina, Fen İşleri Garaj ve Temizlik İşlerinde çalışan personelle bayramlaştı. Belediye birimlerini tek tek gezen Başkan Oral, personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçilmesine rağmen, birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Oral, "Bayramlar bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kırgınlıkların ve dargınlıkların bittiği günlerdir. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Altınova'da başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyor, ailenizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - YALOVA

Oral, personeliyle bayramlaştı
Oral, personeliyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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