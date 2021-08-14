Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler

Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti'nin gücünü Türk Milletinden aldığını ifade eden Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ülkemiz ve milletimize hizmet etmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek" dedi.

AK Parti'nin gücünü Türk Milletinden aldığını ifade eden Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ülkemiz ve milletimize hizmet etmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan AK Parti'nin Türk demokrasisi ve milli irade açısından olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "20. Kuruluş yıl dönümünü dolduran AK Parti, 90 yıllık siyaset tarihimizin ezberini bozmuştur. Türk Milleti, geçen 20 yıl içinde huzur, güven ve istikrarın yanında yer almıştır" dedi.

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin günümüze kadar 6 genel, 4 yerel, 3 Anayasa halkoylaması, 1 cumhurbaşkanlığı olmak üzere 14 seçimi kazandığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Biz güncümüzü Milletimizden alıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle ülkemize hizmet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerine ulaşamayanlar bugün ekonomimiz üzerinde oyunlar oynayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. İçten ve dıştan gelen her türlü saldırılara rağmen AK Parti, Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren dünyadaki mazlumlarına arka çıkarak, yetimin hakkını koruduğunu ifade eden Başkan Oral, "Türkiye sadece İslam Aleminin değil, dünyadaki tüm mağdur ve mazlum halkların umududur. Türk Milleti de bu bilince sahiptir. Türkiye olarak, 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle; partimizin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Bu kutlu hareketin; şehrimize, ülkemize ve dünyanın birçok noktasında Türkiye hakkında büyük ümitler taşıyan insanlara huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu
Magazin Kibariye Ece Üner Serdar Ortaç Berdan Mardini
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:58:03. #1.15#

title