Oral: "Hicreti anlamak gerekir" Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İslam aleminin 1442 hicri yılbaşını kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İslam aleminin 1442 hicri yılbaşını kutladı.

Muharrem ayının birinci gününün hicri yılbaşı olarak kutlandığını ifade eden Oral, "Hicret, sadece bir göç değildir. Hicret, karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçilen bir dönem olmuştur. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile hemşerilerimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Oral, "Peygamber Efendimizin eshabı ile birlikte Medine'ye göç ettiği yılın 1 Muharremi, Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar için hicri takvim yılının başlangıcı olarak kabul edildi. Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA