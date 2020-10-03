Oral, Hersek'teki çalışmaları inceledi
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Oral, Hersek'teki çalışmaları inceledi

03.10.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:14
Oral, Hersek'teki çalışmaları inceledi

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral beraberinde Altınova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar M. Burak Özgöl, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yük. İnş. Müh. Kubilay Karaca, Hersek Mahalle Muhtarı Vedat Gencebay ve Hersekliler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uysal ile birlikte Hersek Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde denetleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Oral, Hersek Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı devam eden ve projelendirilen çalışmalarla ilgili denetlemelerde bulundu. Hersek'te yapılacak olan şadırvan için yer tespitinin de yapıldığı incelemede Hersek Mezarlığı istinat duvarının yapım işinin de önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Oral, talepleri dinleyerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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