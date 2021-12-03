Oral: "Her birimiz birer engelli adayıyız"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Engelliler bizim bir parçamızdır. Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, engellilik konusunun yalnızca engelli vatandaşları ve ailelerini değil, sosyal boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren konuların başında geldiğine dikkat çekti. Engellilerin insan hak ve onuruna yakışır bir şekilde, toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasında herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başkan Oral, "Toplum olarak, hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatın içerisine girmeye çalışan engellileri her fırsatta kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz" dedi.

Başkan Oral, "İnsanların engelli olmaları, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engelli kardeşlerimizin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Onların hayattan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten fertler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bütün vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Engelli insanlarımıza göstereceğimiz ilgi, şefkat ve destek onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlayacak ve hayata olan bağlılıklarını daha da güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dileyerek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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