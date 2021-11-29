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Oral, güreşçilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Oral, güreşçilerle buluştu

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ve aileleriyle kahvaltıda buluştu. Altınova Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi içerisinde yer alan Coffee Chef's Restoranda gerçekleşen kahvaltıya, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer de katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, misafirleriyle tek tek yakından ilgilendi.

Güreş Takımının bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Başkan Oral, "Sizlere güveniyoruz. Başarılarınızın artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Oral, güreşçilerle buluştu

Oral, güreşçilerle buluştu

Oral, güreşçilerle buluştu

Oral, güreşçilerle buluştu

Oral, güreşçilerle buluştu

Oral, güreşçilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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