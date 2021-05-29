Oral, fethin 568. yılını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oral, fethin 568. yılını kutladı

Oral, fethin 568. yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'un fethedilişinin 568. yılını kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'un fethedilişinin 568. yılını kutladı.

Başkan Oral, "Peygamber Efendimizin, 'İstanbul, muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdardı ve onun askerleri ne güzel askerdir.' buyurduğu kutlu fethin 568. yılını aynı heyecan ve sevinçle kutluyoruz. İstanbul, fethiyle dünyada birçok dengenin değişmesine sebep oldu. İstanbul 'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri, Batı dünyasında da fark edilen büyük bir devlet oldu. 19 yaşında tahta çıkan Sultan Mehmet'in 2 yıl sonra İstanbul'u fethetmesiyle Batı dünyası büyük bir korkuya kapıldılar. Bar çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet, fethin sonunda izlediği politikalarla Hristiyan toplumunun adaletin, hak ve özgürlük simgesi haline geldi. Bu vesileyle fethin 568. yılını kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oral, fethin 568. yılını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 10:22:19. #1.15#

title