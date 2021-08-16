Oral: "Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz"
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Oral: "Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz"

Oral: 'Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova'da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz" dedi.

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova'da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Oral, "Binlerce insanımız bu depremde yaralandı, yüzbinlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı" diye konuştu.

Ülkemizin birinci derece deprem kuşağında olduğu gerçeğinin hayatımıza yansıması gerektiğini ifade eden Metin Oral, "Ülkemizi büyük üzüntüye boğan bu deprem, bizlere bir ders olmuş ve çok şey öğretmiştir. 17 Ağustos Marmara depremi ile depremin ne olduğunu ve neler yapabileceğini gördük. Deprem kuşağında yaşadığımızı, deprem konusunda yeterince bilgili olmadığımızı, insanları öldürenin deprem değil sağlıksız yapılan binalar olduğunu, binaların yapımında depremin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrendik. Doğal afetlerde koordinasyonun, kurtarma çalışmalarının ve kurtarma timlerinin ne derece önemli olduğunu, afet öncesinde alınan tedbirlerin hayat kurtardığını ve kötü sonuçları azalttığını öğrendik" dedi.

Başkan Oral yaptığı açıklamada, "Öğrendiklerimiz, bize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda ışık tutmalıydı. Nitekim öyle de oldu. Halkımızı deprem konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Depremden sonra inşa ettiğimiz Kültür Merkezi'mizi afetlerde kullanılabilir özelliklerde inşa edildi. İlçemizde yeni yapılan bütün inşaatlarda deprem standartları uygulamaya konuldu. Bunun yanında halkımız özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Böylesi afetlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan diler, 17 Ağustos Marmara Depremi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım" diye konuştu. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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