Oral'dan polis kontrol noktalarına ziyaret
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Oral'dan polis kontrol noktalarına ziyaret

Oral'dan polis kontrol noktalarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, korona virüs önlemleri kapsamında polis kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, korona virüs önlemleri kapsamında polis kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tam kapanma kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat esasına göre hizmet veren emniyet güçlerini polis kontrol noktalarında ziyaret etti. İlçe sınırları içerisinde kurulan kontrol noktalarını ziyaret eden Başkan Oral, canla başla görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarını kutladı. Başkan Oral, "Türkiye'nin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak hedefiyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet güçlerimizi kutluyor, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzurlu ve mutluluk bir bayram diliyorum" dedi.

İzmit-Yalova Karayolu Altınova İlçe çıkışında yer alan polis noktası ziyaretinde Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan da polis memurları ile bir süre sohbet etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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