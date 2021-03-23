Oral: "Bir gün herkes yaşlanacak"
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Oral: "Bir gün herkes yaşlanacak"

23.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:25
Oral:

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlıları salgın kurallarına uygun şekilde ziyaret etmeye devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlıları salgın kurallarına uygun şekilde ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Metin Oral, bir şehrin gelişmişliğinin en büyük göstergesinin yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler ve hayvanların refahı olduğuna dikkat çekerek, "Bizler hayata geçirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarımızda bu anlayış ve yaklaşıma göre hareket ediyoruz. Unutmayalım ki bir gün herkes yaşlanacaktır" diye konuştu.

Yaşlılara sahip çıkmak, saygı ve sevgi kusur etmemenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Metin Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılarımızın duası, gölgesi yeter bize. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlar olduğu için biz varız. Onlar, geçmişten geleceğe uzanan birer ulu çınar, evimizin bereketi, toplumun hazinesi. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır.

Yaşlılarımızın meselelerini anlamak, onların güvenli ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak toplumun görevidir. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Minnet borcu olduğumuz yaşlılarımızın bu anlamlı haftasını kutlar, ellerinden öper, sağlıklı olarak daha nice uzun ömürler dilerim. Unutmayalım ki bir gün herkes yaşlanacaktır. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır". - YALOVA

Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'
Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'
Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'
Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'
Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'
Oral: 'Bir gün herkes yaşlanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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