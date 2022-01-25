Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ertelendi

Türkiye Boks Federasyonu, Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yaşanılan hava muhalefeti sonucunda ilgililerden federasyona gelen Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın ertelenme talebi kabul gördü.

Daha önce 28 Ocak-4 Şubat'ta Adana'da düzenleneceği açıklanan şampiyona, 31 Ocak-6 Şubat'a ertelendi.

Müsabakaların teknik toplantısı, 31 Ocak'ta yapılacak.