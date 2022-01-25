Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ertelendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ertelendi

Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ertelendi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu, Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yaşanılan hava muhalefeti sonucunda ilgililerden federasyona gelen Oral Arslan Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın ertelenme talebi kabul gördü.

Daha önce 28 Ocak-4 Şubat'ta Adana'da düzenleneceği açıklanan şampiyona, 31 Ocak-6 Şubat'a ertelendi.

Müsabakaların teknik toplantısı, 31 Ocak'ta yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye, Ocak, Boks, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title