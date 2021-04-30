Oral Ailesi'nin acılı günü
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Oral Ailesi'nin acılı günü

Oral Ailesi'nin acılı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın babası Ahmet Oral, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın babası Ahmet Oral, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Geniş bir kesim tarafından tanınan, çevresi tarafından çok sevilip sayılan, Ahmet Oral'ın vefatı sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. 78 yaşındaki Ahmet Oral, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Oral'ın cenazesi, 30 Nisan 2021 Cuma günü Saat 12.00'de Altınova mezarlığına defnedilecek. - YALOVA

Oral Ailesi'nin acılı günü
Oral Ailesi'nin acılı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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