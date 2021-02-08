Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı
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Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı

08.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:42
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı

Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldıRize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldırıp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Sırrı Kulaksız, polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı

Rize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldırıp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Sırrı Kulaksız, polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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