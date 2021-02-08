Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldıRize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldırıp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Sırrı Kulaksız, polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: Elektronik kelepçeyle ev hapsi aldı
Rize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldırıp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Sırrı Kulaksız, polis merkezinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı