Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı (2)

'CANIM SIKKINDI, BİRİNE SALDIRMAK İSTEDİM'

Rize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldıran Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan, doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ