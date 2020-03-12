Orakçı Mimarlık'da yeni proje heyecanı Orakçı Mimarlık, inşaat taahhüt referanslarına Magneti Marelli Mako Ar-Ge Merkezi'ni ekledi.

Orakçı Mimarlık, inşaat taahhüt referanslarına Magneti Marelli Mako Ar-Ge Merkezi'ni ekledi.



Orakçı Mimarlık Ailesi, yapımını üstlendiği 4 bin metrekarelik Magneti Marelli Mako Ar-Ge Merkezi'nin açılışında tam kadro yerini aldı.



Betonarme, çelik ve prekast üst yapı inşaat işlerini faaliyet alanı olarak tanımlayan Orakçı Mimarlık, yapımını üstlendiği Magneti Marelli Mako Ar-Ge Merkezi'ni tamamladı. Ar-Ge Merkezi'nin açılışına katılan Orakçı Şirketler Grubu CEO'su Özgür Orakçı, "Çağdaş, yenilikçi, yaşam kalitesi ile yatırım değeri yüksek konsept projeleri hayata geçirerek, her zaman beklentilerin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Taahhüt projesi olarak devam eden fabrika inşaatları ve idari ofis binalarının yanı sıra Çorlu'da ticari/konut ve Bursa'da iş merkezi/konut olmak üzere yeni projelerimiz de yolda." dedi. Magneti Marelli Mako AR-Ge merkezinin açılışına Kurucu Hikmet Orakçı ile şirketlerin yönetiminde aktif görev alan Betül ve Barış Orakçı ile Orakçı Mimarlık yetkilileri de katıldı.



Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Magneti Marelli Mako'ya ait AR-Ge Merkezi'nin yapımı Aralık 2018'de başladı ve Aralık 2019'da anahtar teslim olarak kullanıma sunuldu.



Hafriyat, kaba inşaat, elektrik, mekanik, ince işler, zemin ve duvar kaplamaları gibi birçok imalat sırasında firmanın istemiş olduğu ürünler ve teknik özellikler çerçevesinde, talep edilen kalite ve standartlarda üretimler gerçekleştirildi. Taban alanı 2.000 metrekare alan üzerine kurulu olan yapı, 2 katlı olarak tasarlandı. Laboratuvar kısımlarında özel olarak şartlandırılmış hava koşulları bulunan Ar-Ge Merkezi, 130'a yakın teknik personeliyle disiplinlerarası ve endüstriyel boyutta tecrübe dolaşımını imkanlı hale getirerek, yenilikçi ürünler ortaya koyacak.



Kayapa Sanayi Bölgesi ve Ovaakça'da, prefabrik anahtar teslim fabrikalar yapan Orakçı Şirketler Grubu bünyesindeki Orakçı Mimarlık, son olarak Bursa'da iki etaptan oluşan toplam 204 konutlu Yeni Hayat Evleri ve Çorlu'da 186 konutlu Triopark Çorlu projelerini tamamladı. Farklı sektörlere hizmet eden ticari yapılara örnek olarak, tamamladığı Edremit Körfezi'nde, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde karşılıklı olarak iki adet Novada Edremit Alışveriş Merkezleri'nin inşaatlarını da referansları arasına alan şirketin yine; Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik konstriksüyon fabrika ek bina inşaatı tamamlanan referansları arasında yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İHA