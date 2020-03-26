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Koronavirüs, Elazığ, Spor

Orak: "Sporcularımızın sağlık durumu iyi"

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sporcuların evlerinde olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

26.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:35
Orak:

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sporcuların evlerinde olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, liglere Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arayı dinlenerek geçiriyor. Salgın ve sporcuların son durumuna ilişkin olarak bilgiler veren kulübün Başantrenörü Olcay Orak, "Ligler hakkında tatil kararı çıktıktan sonra bizlerde evlerimize geldik. Ben İzmir'de ikamet ediyorum ve yaklaşık 10 gündür market alışverişleri haricinde dışarıya çıkmıyoruz. Bilim Kurulumuz ve Sağlık Bakanımızın önerileri üzerine herkesi de evde kalmaya davet ediyorum. Maalesef ki vaka sayıları, can kayıpları ülkemizde artıyor. Hepimiz tedbir almak zorundayız. İnşallah aldığımız önlemlerle bu kara günleri geride bırakacağız millet olarak" diye konuştu.

"Yabancı sporcularımız ülkelerine gitti"

Takımın yabancı oyuncularının liglerin ertelenmesi kararının ardından ülkelerine gittiğini aktaran Orak, "Hepsiyle iletişim halindeyiz. Allah'a şükür şu ana kadar hem yerli, hem yabancı oyuncularımızın kendilerinde ve ailelerinde herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah da olmaz. Sürekli konuşuyoruz kendileriyle. Federasyonumuzun belirleyeceği takvime göre antrenmanlara başlayacağız. Sizlerin aracılığıyla tüm Elazığlılar'a selamlarımı gönderiyor, tedbiri elden bırakmayalım ve evimizde kalalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gen 6.8'lik depremin ardından Ankara'da iç saha maçlarına çıkıyordu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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