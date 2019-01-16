"Orada Kimse Var Mı?" Eskişehir'de Sergilenecek

"Orada Kimse var mı?" 3 ayrı sergiye bölünerek gectiğimiz Ocak ayında ilk kez Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir sergi salonlarında eşzamanlı olarak ziyarete açılmıştı. Sergide yer alan tüm eserler ilk kez Eskişehir'de bir araya geliyor. Sergi fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı'nın yalnızlık temalı uzun soluklu projesinde yer alan fotoğraflardan oluşuyor.

Son yıllarda dünyanın önemli fotoğraf merkezlerinde gerçekleştirdiği sergilerle adını uluslararası düzeyde duyuran Ali Borovalı, yapıtlarında insan yaşamına, çevresine ve kültür temalarına yaratıcı bir bakış ile odaklanmaktadır.

Ali Borovalı İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İdari Bilimler dalında yüksek lisans için gittiği ABD, Florida'dan fotoğraf eğitimi de alarak döndü. Sonraki yıllarda fotoğrafçılıkta uzmanlaşma arayışı, onu foto-röportaj alanına yönlendirdi.

Ali Borovalı, birkaç aydan senelere yayılan uzun soluklu projelerde çalışmayı tercih etmektedir. Röportajları, Atlas, GEO, National Geographic Traveler, Discovery Magazine, Le Monde2, Gezi, Skylife, Elle, Maison Française ve Marie Claire'in de aralarında bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası coğrafya, gezi ve moda dergilerinde yayımlanmaktadır.

Ali Borovalı, son çalışmaları olan Buz ve Aynaroz/Mount Athos ile büyük yankı uyandırdı. Pek çok kez Türkiye ve Balkanlarda, dünyanın en büyük fotoğraf fuarı olan Köln Photokina'da, fotojurnalizmin doruk noktası Fransa, Perpignan Visa Pour L'Image festivalinde ve Polonya FotoArt Festival'de kişisel sergiler açtı. Kazandığı birçok ödülün yanısıra Türkiye'de yılın basın fotoğrafçısı ünvanına layık görülen Borovalı, Fujifilm tarafından Avrupa'da Euro-Press Award'a aday gösterildi. Ali Borovalı'nın Türkiye'de Khalkedon ve Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi'nden, Yunanistan'da Militos, Lambrakis Press ve Mount Athos Center'den yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler