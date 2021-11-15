"Öpülmeyi hiç sevmiyorum diyen" profesör Oğuz Özyaral, sunucunun sorusuyla kahkahaya boğuldu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, çocukluk döneminden aile yaşantısına kadar pek çok bilinmeyenleri anlattı. Küçükken öpülmekten hiç hoşlanmadığını söyleyen Özyaral, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorusuyla kahkahaya boğuldu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Oğuz Özyaral oldu. Çocukluğundan bahseden Özyaral, evden kaçarak düğünlerde şarkı söylediği dönemi ve kariyerinde nasıl başarılı olduğunu anlattı.
Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özyaral, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Anne ve babanla olan diyaloğun nasıldı?", "Sevgisiz mi büyüdün?", "Eğlence dünyasından neden uzaklaştın?", "Bir eczacı olarak ilaçlara inanıyor musunuz?", "Vakti geriye alma şansınız olsa kızının ve torununuzla aranızın iyi olmasını ister misiniz?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
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