"Öpülmeyi hiç sevmiyorum diyen" profesör Oğuz Özyaral, sunucunun sorusuyla kahkahaya boğuldu

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Oğuz Özyaral oldu. Çocukluğundan bahseden Özyaral, evden kaçarak düğünlerde şarkı söylediği dönemi ve kariyerinde nasıl başarılı olduğunu anlattı.

Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özyaral, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Anne ve babanla olan diyaloğun nasıldı?", "Sevgisiz mi büyüdün?", "Eğlence dünyasından neden uzaklaştın?", "Bir eczacı olarak ilaçlara inanıyor musunuz?", "Vakti geriye alma şansınız olsa kızının ve torununuzla aranızın iyi olmasını ister misiniz?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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