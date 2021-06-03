Optisyenlik müesseselerine yeni düzenleme getirildi
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Optisyenlik müesseselerine yeni düzenleme getirildi

Optisyenlik müesseselerine yeni düzenleme getirildi
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Sağlık

Optisyenlik müesseselerinde çalışan mesul personele tanıtıcı kimlik kartı düzenlenecek.

Optisyenlik müesseselerinde çalışan mesul personele tanıtıcı kimlik kartı düzenlenecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası kayıtlara işlenecek ve mesul müdürün ilgili optisyen-gözlükçüler odasına üye kayıt belgesinin bulunması zorunlu olacak.

İnceleme sonucunda başvurusu uygun bulunanlara, il sağlık müdürlüğü tarafından optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile mesul müdür ve diğer personel adına tanıtıcı kimlik kartı düzenlenecek.

Değişikliğe göre, optisyenlik müesseseleri, kurumun kayıt ve bilgi yönetim sistemi olan ve vatandaşların erişimine açık olan Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan tıbbi cihazların satışını da yapamayacak.

Optisyenlik müesseseleri tarafından satılan tıbbi cihazların uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla ticareti, reklamı, bilgilendirme, klinik destek ve tanıtım faaliyetleri de artık Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine uygun gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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