Optisyenler çalışma saatlerini düzenledi Koroanavirüs ile mücadele kapsamında Gaziantep'te faaliyet gösteren Optisyen ve gözlükçülerde çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti.

17.Bölge Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Cuma Reyhan 31 Mart 20220 itibariyle çalışma saatlerinin sabah 10:00 akşam 17:00 olarak geçerli olacağını söyledi.

KARAR ÜYELERE GÖNDERİLDİ

17.Bölge Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Cuma Reyhan, yeni yapılan düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: '' T.CSağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 25.03.2020 tarih ve 66489590-000-E.75649 sayılı resmi yazısı ve Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarih ve 2020/42 sayılı tavsiye yazısı gereği ; Odamız bölgesinde faaliyet gösteren Optisyenlikmüesseselerinin çalışma saatleri Covid-19 virüs salgını sebebiyle verilen kamu sağlığı hizmetini aksatmayacak şekilde ikinci bir duyuruya kadar 31.03.2020 tarihi itibari ile geçici olarak sabah 10:00 akşam 17:00 saatleri arasına çekilmiştir.''

''TÜM TEDBİRLERİ ALDIK''

Bu kritik süreçte koronavirüs ile mücadele konusunda tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Reyhan, '' Tüm meslek mensuplarımızca Odamızca belirlenen çalışma saatlerine istisnasız bir şekilde uymasını, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere müesseselerimizde virüs salgınına yönelik tüm gerekli tedbirlerin alınması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mağazalarımızda tüm hijyen önlemleri üst düzeyde alınmıştır'' Dedi.

''EVDE KAL SAĞLIKLI KAL''

Vatandaşları da zorunlu olmadıkça evde kalmaya davet eden Reyhan şöyle devam etti: ''Koronavirüs ile mücadelede en önemli şey kendi hijyenimize dikkat etmek. Bu süreçte resmi açıklamalar ışığında tüm kurallara uymamız gerekiyor. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Evde kal, sağlıklı kal çağrılarına uyulması bu virüsle mücadeleyi daha etkin hale getirecektir.''

Kaynak: Bültenler