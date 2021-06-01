Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret

Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

20'nci Kuzeydoğu Anadolu Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Erzincan İl Temsilcisi Beşir Buyruk, ve beraberindekiler 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

20'nci Kuzeydoğu Anadolu Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Erzincan İl Temsilcisi Beşir Buyruk, ve beraberindekiler 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Sayın Valimiz, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşlarımızın göz sağlığını yükseltmek için hizmet veren tüm Optisyenlerin ve Gözlükçülerin gününü kutladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:29:25. #1.16#

title