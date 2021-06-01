Optisyen ve Gözlükçülerden Sayın Valimize Ziyaret

20'nci Kuzeydoğu Anadolu Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Erzincan İl Temsilcisi Beşir Buyruk, ve beraberindekiler 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.