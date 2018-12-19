Optimum'da Spor Festivali

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde pazar Spor Festivali düzenlenecek.

AVM'nin zemin katında, 23 Aralık Pazar günü, saat 14.00'de "Spor Yapmayan Kalmasın" sloganı ile gerçekleşecek Spor Festivali'ne katılanlar, spor yapmanın keyfini yaşayacak.

Etkinlikte, topukla şut atma, basketbol şut atma, top sektirme, şınav çekme, okçuluk, masa tenisi, yavaş bisiklet sürme ve hızlı bisiklet sürme yarışmaları yapılacak.

Yarışmacılar kadar onları izleyenleri de heyecanlandıracak festivale katılım ücretsiz olacak. - ADANA

Kaynak: İHA