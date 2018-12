Optimum'da Eğlenceli Haftasonu

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bu hafta sonu ziyaretçilerine eğlencenin kapılarını açacak.

Bir teknoloji mağazası tarafından AVM'nin zemin katında, 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte, Just Of Dance, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Just Of Dance, 12 yaş üstü tüm ziyaretçiler için ücretsiz olacak.

Uzun bir süre Japonya, Avrupa ve Amerika'da en çok satanlar listesinde zirvede kalan Just Of Dance, hareketleri algılayan ve oyuncuyu dans ettiren eğlenceli bir oyun olmasının yanı sıra heyecan dolu rekabet ortamı oluşturup, katılımcılarına efor sarf ettirerek kilo vermeye yarayan özelliği ile de dikkat çekiyor. Bu etkinliğe katılanlar, eğlence ve heyecan dolu dakikalar yaşamanın yanı sıra sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.

16 Aralık Pazar günü ise dünyanın en popüler oyun konsolu olan XBOX ile Fortnite Fırtınası esecek. Katılımın ücretsiz olduğu turnuva, saat 14.00'de başlayacak. 12 yaş üstü ziyaretçilere açık olacak turnuvaya katılanlar, hem yeteneklerini sergileyecekler hem de teknoloji mağazasının sürpriz hediyelerinin sahibi olacaklar. - ADANA