Optimist ne demek? TDK'ya göre optimist nedir, ne anlama geliyor?
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Optimist ne demek? TDK'ya göre optimist nedir, ne anlama geliyor?

Optimist ne demek? TDK'ya göre optimist nedir, ne anlama geliyor?
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Türkçe'ye yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları karıştırılabiliyor. Bu kelimelerden birisi de optimist oldu. Peki, optimist ne demek, ne anlama gelir? Optimist kelime anlamı nedir? TDK'ya göre optimist ne demektir?

TDK'ya göre optimist nedir, ne demek merak konusu oldu. Peki optimist ne anlama gelir? Optimist duygular nedir? Optimist Türkçe bir kelime mi? Hangi dilden Türkçe'ye geçmiştir?

TDK'YA GÖRE OPTİMİST NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen optimist kelimesi "İyimser, pesimist karşıtı." ve "Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış." anlamlarına gelmektedir.

Optimist ne demek? TDK'ya göre optimist nedir, ne anlama geliyor?

Optimist 1. anlamı : İyimser, pesimist karşıtı.

Optimist 2. anlamı : Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış.

OPTİMİST (İYİMSERLİK) NEDİR?

İyimserlik ya da Optimizm, Pesimizmin (kötümserlik) tam karşıtı olan bir kavramdır. Her olaya ve düşünceye iyi bakabilme fikridir.

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