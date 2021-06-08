Optimist Milli Takımı, İtalya'da mücadele ediyor

Optimist Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen "Optimist Youth Centenary Regatta"da mücadele ediyor.

Optimist Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen "Optimist Youth Centenary Regatta"da mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Optimist Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık yarışı olarak kabul edilen organizasyon, 15 Haziran'da sona erecek.

Yarışlara milli sporcular Ege Erdemli, Irmak Süvari, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz ve Uğur Yıldırım katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar