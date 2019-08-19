Optimist Avrupa Takım Şampiyonası yarın başlayacak
Yelkende Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Yelkende Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Garda Gölü'nde 20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü temsil edecek.
Organizasyonda, milli sporcular Ege Ayyıldızbayraktar, Kutsal Güneş Kurnaz, İlayda Şen, Ekin Su Gökkurt madalya mücadelesi verecek.