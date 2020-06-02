Optimist Aday Milli Takımı, online kural eğitimi aldı
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Optimist Aday Milli Takımı'na yönelik online eğitim düzenledi.
02.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:05
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Optimist Aday Milli Takımı'na yönelik online eğitim düzenledi.
Federasyondan yapılan açıklamada Optimist Aday Milli Takımı'nın, TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik gözetiminde online kural eğitimi aldığı ifade edildi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hakan Kütük'ün de katıldığı eğitimin, MHK Üyesi Aylin Suntay tarafından verildiği belirtildi.
Kaynak: AA