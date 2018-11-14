Son Ankette MHP Sürprizi: AK Parti 39,6, CHP 21,4 ve MHP 13,2

Optimar Araştırma Şirketi'nin nin 3-4 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 1539 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı "Türkiye gündemi" araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlara göre AK Parti yüzde 39.6, CHP 21.4, MHP 13.2, İYİ Parti 3.2, HDP 2.1, SP 1.7, BBP 1.6, Vatan Partisi ise 0.2 çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 12.7.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre, anket sonuçlarına bakılınca bir parti hariç siyasi partilerin 24 Haziran'da oy veren seçmenleri muhafaza ettikleri anlaşılıyor. Ankete katılanlar "Yerel seçimde oyunu neye göre veriyorsun?" sorusuna yüzde 59 oranında "Partime göre", yüzde 34.9 oranında ise "Beğendiğim adaya göre" yanıtını veriyor.

PARTİYE Mİ ADAYA MI OY VERECEKSİNİZ?

Yerel seçimlerde AK Parti'ye oyunu vereceğini söyleyenlerin yüzde 73.4'ü "Partimin adayına oy veririm" diyor. "Beğendiğim adaya oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 22'de kalıyor. HDP'lilerin yüzde 75'i, İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 73.5'i partisinin adayına oy vereceğini söylüyor.

CUMHUR İTTİFAKI

24 Haziran seçimlerine "Cumhur ittifakı" olarak katılan AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı açıklanmıştı. İttifakın sona ermesini olumsuz bulanların oranı yüzde 32.7 olurken, olumlu bulanların oranı ise yüzde 45.6'ya yükseliyor.

AK Parti seçmenlerinin yüzde 39.7'si olumlu bulurken yüzde 42'si olumlu bulmuyor. MHP seçmenlerinde bu yüzde 42.7'yle daha yüksek bir oranda gerçekleşmiş. MHP'lilerin yüzde 35.9'u ise olumsuz buluyor. AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde ittifak yapamadı ama araştırmada yerel seçimlerde ittifak yapılmasını isteyenlerin oranı yüksek çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 60.6'sı ittifak yapılmasını isterken, yüzde 26'sı hayır diyor.

AK Parti ve MHP seçmenlerinin bu soruya yanıtı ise farklı çıkıyor. AK Parti seçmeninin yüzde 72.1'i ittifak yapılmasını isterken, bu oran MHP seçmenlerinde yüzde 38.9'u buluyor. MHP seçmeninin yüzde 48.9'u yerel seçimde ittifaka olumlu bakmazken bu oran AK Parti'ye oy vereceğini beyan edenlerde yüzde 15.9'a kadar geriliyor.