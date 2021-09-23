Optics Infobase Veritabanı Erişim Sorunu
Optics Infobase Veritabanı Erişim SorunuDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Optics Infobase veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Optics Infobase Veritabanı Erişim Sorunu
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Optics Infobase veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir. Erişim sorunu çözüldüğünde tekrar duyurusu yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz,
Saygılarımızla,
Kütüphane
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